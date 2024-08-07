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TRANSFER HABERLERİ | Cher Ndour Beşiktaş'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden gelecek sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak Süper Kupa zaferini Cher Ndour transferi ile süslemek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Cher Ndour Beşiktaş'a çok yakın!

Orta sahaya bir transfer yapması beklenen Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG forması giyen Cher Ndour için yeniden devreye girdi. Takvim'in haberine göre Devre arasında kiralandığı Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar bu transferde kontenjan sorununa takıldı.

AYRILIK OLURSA GELECEK

Kartal'ın orta sahadan bir isimle yollarını ayırdıktan sonra Ndour transferini bitireceği de gelen haberler arasında. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek

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