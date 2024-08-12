Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını yorumladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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"Kötü oynuyor dediğimiz bölümde Beşiktaş'ın öndeki üçlüsü harika işler yaptılar… İmmobile indirdi, Semih hiç bekletmeden Zidanvari bir pasla Rafa'yı gördü ve iş bitti…"
"Rafa Silva böyle bir oyuncu… Top ona geldiğinde eğer kaleye yakın bir yerlerdeyse atar mı acaba diye düşünmüyorsunuz, atacağını biliyorsunuz. Atıyor da"
"Geçen sezon çok büyük enerji harcayan, rakiplerinden daha çok ikili mücadele kazanıp, daha çok topla oynayan ama zor pozisyon bulan ve çok zor gol atan bir Beşiktaş vardı. Rafa Silva bu manzarayı değiştirdi"
"Artık bulduğu ilk pozisyonu gol yapan bir Beşiktaş var. Süper Kupa'da da öyleydi, dün Samsun'da da. Diyeceksiniz ki bir oyuncu tek başına manzarayı değiştirir mi? Elbette değiştirir, Hagi'yi, Alex'i hatırlayın, tek başlarına neleri değiştirmişlerdi. Rafa da öyle…"
"İlk golde forvetler sahnedeydi ikincide savunmacılar… Masuaku muz kesti, Paulista kafayla ağları buldu"
"Samsunspor yediği iki gole rağmen pes etmedi, pozisyonlar da buldu. Ancak sahanın berbat zemini Beşiktaş gibi onları da bozdu. Bu zemin işini hemen halletmeleri şart."
MUSTAFA ÇULCU:
"Milyon eurolara transferler yap ancak böyle zeminlerde futbol oynat. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip futbolumuza bu zeminler yakışmıyor"
"Maçta; 4. dakikada Paulista ciddi sakatlık yaşadı (ikinci yarı bu sebeple oyundan çıktı), yerde kaldı. Hakemin bunu fark edemeyip oyunu geç durdurması oyuncu sağlığı açısından deneyimine ve çağdaş hakemlik anlayışına yakışmadı"
"8. dakikada Benaser'in Gedson'a yaptığı faul; umut vaat eden atağa da girer, kontrolsüz harekete de girer. Mutlak sarı kart olmalıydı. Hakem faulü verdi kartını kullanmadı. Hakemlere eğitimciler, "Maçın başı hemen karta girmeyin" diye tavsiyede bulunuyorlar ama bunda ısrar yanlış pozisyon net ise kart çıkmalı, dakika fark etmez çıkmalı..."
"16. dakikada Samsunspor un Moundilmadji ile attığı gol açık ofsayttı, iptali doğruydu."
"23. dakikada Samsunspor penaltı bekledi ancak Holse, Al-Musrati ye kendi takılıp düşüyor. Penaltılık bir durum yok."
"Bu eleştiri ve tavsiyelerimizin ötesinde hakem Ali Şansalan iyi koştu iyi yer aldı oyuncularla iyi iletişim kurdu gösterdiği sarı kartlar doğruydu ekibiyle birlikte başarılı bir yönetim gösterdi."
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