Kartal uçuşa hazır

Rafa Silva transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş yeni bir bombayı daha patlamak istiyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Lazio'nun kaptanı Ciro İmmobile'yi transfer etmek için çaba harcıyor. 34 yaşındaki ünlü forvete teklifini sunan Beşiktaş, Lazio'yu da ikna etmeyi hedefliyor. İtalyan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan İmmobile ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Geçen sezon 43 resmi maçta 11 gol atan tecrübeli yıldız kariyerinde yeni bir hedef arıyor.

LAZİO BONSERVİS İSTİYOR

İtalya'daki haberlerde, Beşiktaş'ın ünlü yıldız için yıllık 5 milyon euro maaşa kadar çıkabileceği bildirildi. Siyah beyazlıların 3 yıllık kontrat önerdiği vurgulandı. Suudi Arabistan ve Çin'deki kulüplerden de iyi teklifler alan İmmobile, buna karşın futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istiyor. Ancak Lazio, İmmobile'den iyi bir bonservis bekliyor. Beşiktaş, golcü futbolcu için bonservis konusunu çözmeyi hedefliyor. Şu anda transferdeki tek engelin bonservis konusu olduğuna dikkat çekiliyor.

ALTERNATİFİ BİLE BELLİ

Lazıo'da hem başkan Lotito hem de teknik direktör Marco Baroni, Ciro İmmobile'nin Beşiktaş'a gitmesini kabul etmeseler de golcü oyuncunun alternatifi bile belirlendi. İtalya basınındaki haberlerde, Lazio'nun İmmobile'nin gitmesi durumundan Salernitana'dan Boulaye Dia'yı listesine dahil ettiği kaydedildi. 27 yaşındaki Senegalli forvetin alternatif olacağı belirtildi.

İSTANBUL'U ARAŞTIRDI

İtalya'da Corriere dello Sport, Ciro İmmobile'nin Beşiktaş ve İstanbul hakkında araştırmalar yaptığını yazdı. İtalyan gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Ciro Immobile, Dries Mertens ve Leonardo Bonucci ile İstanbul hakkında konuştu.

TAM 6 KRALLIĞI VAR

Cıro İmmobile'nin kariyeri boyunca elde ettiği gol krallıkları dikkat çekiyor. Her ne kadar geçen sezon 43 maçta 11 gol atabilse de İtalyan forvet kariyeri boyunca tam 6 gol krallığı yaşadı. 2016'dan beri Lazio'da olan İmmobile, 2017- 18 sezonunda 29 gol, 2019-20 sezonunda 36 gol, 2021-22 sezonunda 27 gol atarak Serie A'da tam 3 gol krallığı elde etti. Yıldız forvet, 2017-18 sezonunda ayrıca Avrupa Ligi'nde de 8 golle krallığı aldı. Öte yandan tecrübeli forvet 2013-14 sezonunda da Torino'da 22 gol kaydederek Serie A'da ilk gol krallığını kazanmıştı. İmmobile'nin bir kez de 2011-12 sezonunda Pescara ile Serie B'de 28 golle krallığı bulunuyor.

ŞANSSIZ BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Herkesın merakla beklediği Ciro İmmobile 16 Nisan 2023 tarihinde şanssız bir trafik kazası geçirmişti. Futbol dünyasını korkutan bu kazada tramvay ile çarpışan İmmobile, kızıyla beraber hafif yaralanmıştı. Kazanın ardından konuşan İmmobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor" bilgisini paylaşmıştı.

LOTİTO ZORLUYOR

Beşıktaş'a transfer olmaya sıcak bakan Ciro İmmobile'nin de Lazio Başkanı Lotito ile görüşeceği kaydedildi. Daha önce 2 yıllık kalan sözleşmesinin maaşına karşılık takımdan ayrılmasına sıcak bakan Lotito, devreye Beşiktaş'ın girmesinden sonra fikir değiştirdi ve bonservis istemeye başladı. SKY Sports'un haberine göre İmmobile'nin bonservisini Lotito'dan isteyeceği ve transferdeki engeli kaldırmaya çalışacağı aktarıldı.