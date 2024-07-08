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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Stoperde hedef Harry Maguire

Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş’ta transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Son olarak gündeme gelen isim ise İngiliz Milli Takımı ve M. United’ın kaptanı Harry Maguire...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Stoperde hedef Harry Maguire

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde. Son dönemde oynadığı oyun çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor. Bu sezon Manchester United formasıyla 22 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 2 EFL Cup maçına çıkan Maguire İngiltere Milli Takımı'nın formasını tam 63 kez giydi.

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