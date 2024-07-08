BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Stoperde hedef Harry Maguire

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde. Son dönemde oynadığı oyun çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor. Bu sezon Manchester United formasıyla 22 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 2 EFL Cup maçına çıkan Maguire İngiltere Milli Takımı'nın formasını tam 63 kez giydi.
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