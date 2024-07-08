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Hazırlıklar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmana izinli olan Omar Colley, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Ernest Muçi ve tedavisi için yurt dışında bulunan Ante Rebic'in yanı sıra Leganes'e transferi gündemde olan Valentin Rosier katılmadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmana siyah-beyazlı oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı takım çalışmalarına bugün devam edecek.
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