Beşiktaş'ta 3 yıldız takıma döndü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idman orta alanda yapılan toplantı ile başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması yaptı. Topla yapılan çalışmalar sonrasında siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan Beşiktaş'ta izinleri biten Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley bugün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayı giyen Mert Günok ve Semih Kılıçsoy ile şampiyonada Arnavutluk Milli Takımı'yla boy gösteren Ernest Muçi çalışmada yer almadı.