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Kale emin ellerde

Almanya 2024 Finallerinde yaptığı kurtarışlarla futbolseverlerin dikkatini çeken Beşiktaş’ın kalecisi Mert’e bir övgü de Van Bronckhorst’tan geldi. Yaptığı kurtarışlar harikaydı diyen Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaş kalesinin emin ellerde olduğunu belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Kale emin ellerde

Beşıktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Euro24 Finalleri'nde yaptığı kurtarışlarla spor otoritelerinin dikkatini çekerken, Teknik Direktör Van Bronckhorst'tan da büyük övgü aldı. Hollandalı çalıştırıcı, Mert'in Avusturya maçında yaptığı son andaki kritik kurtarışını ve kendi ülkesinin Milli Takımına karşı oynadığı performansını çok beğendiğini bu yüzden Beşiktaş kalesinin doğru ve emin ellerde olduğunu belirtti. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Hollanda Milli Takımı'nda yer alan Weghorst da Mert için güzel ifadelerde bulundu. Eski takım arkadaşı için yeteneklerini iyi bildiğini karşılaşmanın kendileri açısından zor geçtiğini söyledi. Milli Takımın her kademesinde forma giyen Mert, turnuvadaki performansı ile Beşiktaş taraftarının ve teknik heyetin içini rahatlattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst bu nedenle kaleye bir transfer düşünmediklerini ifade etti.

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