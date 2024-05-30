Niklas Beste, Bundesliga’da kalmak istiyor

Başkan Hasan Arat'ın Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrasında Ersin Akkan'la görüşmesinin ardından sürpriz bir Jan-Niklas Beste gündemi ortaya çıktı. Alman Milli Takımı'na kadar yükselen Heidenheim'in başarılı kanat oyuncusunun Beşiktaş'a imza atacağını iddia etti. Sky'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncu Almanya'dan ayrılmak istemiyor. Bunun yerine, "bir sonraki kariyer adımını" planlıyor. Villarreal, AC Fiorentina, Genoa ve Everton gibi yüksek bütçeli bazı takımlardan somut talepler almasına rağmen Bundesliga'da kalmayı tercih ediyor. Ancak Leverkusen, Bayern ve Dortmund Beste ile ilgileniyor. Heidenheim'ın, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jan-Niklas Beste için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli hedeflediği ileri sürülürken, oyuncunun gerçekçi satış fiyatının ise 5-7 milyon Euro arasında olduğu belirtildi. Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.