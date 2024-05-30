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Yeni Olcay Semih Şahin
Beşiktaş, Elversberg'de gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinin de ilgisini çeken Semih Şahin'le anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yıllar önce K'Slautern'den kimse tanımıyorken alınan Olcay Şahan gibi Semih'in de Beşiktaş için sürpriz patlamaya yapacak bir isim olduğu iddia edildi. Samet Aybaba'nın canlı olarak izlediği ve beğendiği Semih bu sezon 27 maça çıktı. 1 gol attı. 3 asist yaptı. 24 yaşında olan Semih'in en önemli özelliği ise Süper Ligde yerli statüsünde forma giyebilecek. Semih için Beşikltaş'ın Elversberg'le bonservis bedeli konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi.
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