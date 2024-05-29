Mats Hummels transferde kararını verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Trendyol Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi için play-off oynama şansı elde eden Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlı ekip, önceliği teknik direktör çalışmalarına vermiş olsa da kadro mühendisliği için hummalı bir çalışma içerisinde.