Haberler Beşiktaş Mats Hummels transferde kararını verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Mats Hummels transferde kararını verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Önceliği teknik direktör çalışmalarına veren siyah-beyazlılarda gündeme Borussia Dortmun'da forma giyen tecrübeli stoper Mats Hummels gelmişti. Alman oyuncu geleceği ile ilgili transfer kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mats Hummels transferde kararı verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Trendyol Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi için play-off oynama şansı elde eden Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

Mats Hummels transferde kararı verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Süper Lig'de kötü bir sezon geçirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlı ekip, önceliği teknik direktör çalışmalarına vermiş olsa da kadro mühendisliği için hummalı bir çalışma içerisinde.

Mats Hummels transferde kararı verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Gündeme, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Mats Hummels gelmişti. NTV Spor'da yer alan haberde tecrübeli stoperden geleceği için flaş bir açıklama gelirken Hummels'in bu sözleri Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

Mats Hummels transferde kararı verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Mats Hummels yaptığı açıklamada "Önce finali atlatmak istiyorum. Haziran'da kararımı vereceğim. Emeklilik ihtimalim şu an olasıklar arasında en düşük ihtimal olanı. Ya Dortmund'da devam etmeyi ya da kariyerimi Avrupa'da sürdürmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mats Hummels transferde kararı verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi

Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maçta süre aldı. Deneyimli defans oyuncusu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor
G.Saray'dan yılın hamlesi! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek!
Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi!
Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den Messaoudi kararı! Göztepe'den Messaoudi kararı! 19:23
Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı 18:59
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 18:58
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 18:53
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 18:50
A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü 18:46
Daha Eski
Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu 18:40
Bayern'de Kompany dönemi! Bayern'de Kompany dönemi! 18:22
Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye 17:58
Göztepe'de Atınç ile yollar ayrıldı! Göztepe'de Atınç ile yollar ayrıldı! 17:43
Sivasspor’da o isim takıma veda etti! Sivasspor’da o isim takıma veda etti! 17:15
Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri 17:10