Mats Hummels transferde kararını verdi! Beşiktaş'ın listesindeydi
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Önceliği teknik direktör çalışmalarına veren siyah-beyazlılarda gündeme Borussia Dortmun'da forma giyen tecrübeli stoper Mats Hummels gelmişti. Alman oyuncu geleceği ile ilgili transfer kararını verdi. İşte detaylar...
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Mats Hummels yaptığı açıklamada "Önce finali atlatmak istiyorum. Haziran'da kararımı vereceğim. Emeklilik ihtimalim şu an olasıklar arasında en düşük ihtimal olanı. Ya Dortmund'da devam etmeyi ya da kariyerimi Avrupa'da sürdürmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maçta süre aldı. Deneyimli defans oyuncusu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
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