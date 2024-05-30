DİĞER
Topraktepe yıldız adayını açıkladı
Genç oyuncuları hakkında konuşan Serdar Topraktepe; "Geldiğimizden beri genç futbolculara önem veriyoruz. Bunlardan biri de Yakup Arda Kılıç. Çok iyi topçu olacak. Bundan eminim Trabzonspor maçında oyuna almak isterdim ama son maçı olduğu için Rachid Ghezzal'ı oyuna aldım" dedi. Beşiktaş'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Topraktepe; "Semih üstüne koya koya gelecek, kendisine çok güveniyorum. Semih şu anda çok iyi durumda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına çok iyi işler yapar inşallah" ifadelerini kullandı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.