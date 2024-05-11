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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine yönelik olarak yanıt verdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:25
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bu sabah İstanbul Ticaret Odası'nda katıldığı kahvaltı organizasyonunda sarf ettiği sözlerle ilgili açıklamada bulundu.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI:

Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hayır işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür. Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır. Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş'a dilini uzatanlar çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6 Şubat depremleri sonrasında üç büyük kulüp olarak hayırda yarışmak için çağrı yaptığını ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etmişti. Dursun Özbek şunları söylemişti:

Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım.

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