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Beşiktaş'a 20'lik yıldız! Transferde sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat yönetiminde transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:12
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Beşiktaş'a 20'lik yıldız! Transferde sürpriz gelişme...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi.

Beşiktaş'a 20'lik yıldız! Transferde sürpriz gelişme...

IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.

Beşiktaş'a 20'lik yıldız! Transferde sürpriz gelişme...

Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.

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