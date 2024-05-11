Beşiktaş'a 20'lik yıldız! Transferde sürpriz gelişme...
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat yönetiminde transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Asıl mevkii sol kanat olan genç oyuncu sağ kanat ve santrforda da oynayabiliyor.
20 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro...
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