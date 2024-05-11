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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın son haftalarda en formda isimlerinden biri olan Milot Rashica için bazı kulüpler yakın takibe geçti. İşte Kosovalı yıldızın peşine düşen 3 takım... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:09
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Siyah-beyazlıların yıldızına Avrupa'dan 3 kulübün ilgi duymaya başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası dikkat çeken Milot Rashica'ya İtalya Serie A'dan 2, İngiltere Championship'ten 1 kulübün kanca attığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Milliyet'te yer alan haberde siyah-beyazlıların, Kosovalı futbolcu için 11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...

Milot Rashica bu sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 39 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Milot Rashica, takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.

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