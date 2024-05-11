BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Milot Rashica'ya 3 talip! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın son haftalarda en formda isimlerinden biri olan Milot Rashica için bazı kulüpler yakın takibe geçti. İşte Kosovalı yıldızın peşine düşen 3 takım... BJK SPOR HABERLERİ
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Milliyet'te yer alan haberde siyah-beyazlıların, Kosovalı futbolcu için 11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.
Milot Rashica bu sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 39 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Milot Rashica, takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.
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