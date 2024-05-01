Haberler Beşiktaş Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek

Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek

Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların listesindeki 1 numaralı ismin Flick olduğu ve Arat'ın Bayern Münih'in eski hocasıyla görüşeceği ifade edildi. Arat'ın şu anda B.Dortmund'da çalışan Nuri Şahin ile de bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek
Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların listesindeki 1 numaralı ismin Flick olduğu ve Arat'ın Bayern Münih'in eski hocasıyla görüşeceği ifade edildi. Arat'ın şu anda B.Dortmund'da çalışan Nuri Şahin ile de bir görüşme yapacağı ifade edildi.
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