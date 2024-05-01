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Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek
Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların listesindeki 1 numaralı ismin Flick olduğu ve Arat'ın Bayern Münih'in eski hocasıyla görüşeceği ifade edildi. Arat'ın şu anda B.Dortmund'da çalışan Nuri Şahin ile de bir görüşme yapacağı ifade edildi.
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