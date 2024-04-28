DİĞER
Tosun paşa yetmedi
Derbide Beşiktaş'ın tek sayısı maça kulübede başlayan Cenk Tosun'dan geldi. 78. dakikada Semih'in yerine oyuna giren 'Tosun Paşa' 82'de dönerek yaptığı harika vuruşta Livakovic'i avladı. Bu sezon Süper Lig'de 30. maçında 6. kez ağları sarsan Cenk, yaklaşık 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 19 Şubat'ta Konya'ya atmıştı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.