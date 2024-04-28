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Tosun paşa yetmedi

Derbide Beşiktaş'ın tek sayısı maça kulübede başlayan Cenk Tosun'dan geldi. 78. dakikada Semih'in yerine oyuna giren 'Tosun Paşa' 82'de dönerek yaptığı harika vuruşta Livakovic'i avladı. Bu sezon Süper Lig'de 30. maçında 6. kez ağları sarsan Cenk, yaklaşık 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 19 Şubat'ta Konya'ya atmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Tosun paşa yetmedi
Derbide Beşiktaş'ın tek sayısı maça kulübede başlayan Cenk Tosun'dan geldi. 78. dakikada Semih'in yerine oyuna giren 'Tosun Paşa' 82'de dönerek yaptığı harika vuruşta Livakovic'i avladı. Bu sezon Süper Lig'de 30. maçında 6. kez ağları sarsan Cenk, yaklaşık 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 19 Şubat'ta Konya'ya atmıştı.
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