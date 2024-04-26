Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bir daha olmaz denilirken 2 sezon sonrasında 2 Nisan 2023'de bu kez Welinton kırmızı kart gördü ve Beşiktaş yine 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçta da 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye 4 gol atmayı başardı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.