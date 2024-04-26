Haberler Beşiktaş Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Topraktepe, Aboubakar ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:32
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Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bu sezon kötü bir süreç geçiren ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Geride kalan 33 haftada 6 teknik direktör değiştiren siyah beyazlılar; 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alıp sadece 51 puan toplayarak 4'üncü sırada yer aldı.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Tüm bunlara rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma şansı da olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon ilk kez bir derbi maçı kazanmayı ve taraftarının gönlünü bir nebze almayı hedefliyor.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

KADIKÖY'DE SON MAÇLARDA ÜSTÜN OLAN TARAF BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanında oynadığı son 3 karşılaşmayı da kaybetmedi. Geçen sezonun ikinci devresinde Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan Beşiktaş, fikstür gereği farklı sezondaki 2 maçı kendi evinde oynadığı için 2022 yılında Kadıköy'e gitmedi.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

21 Aralık 2021'de Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, şampiyon oldukları sezon 29 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy'deki karşılaşmayı da 4-3 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'deki son mağlubiyetini ise 22 Aralık 2019'da 3-1'lik skorla aldı.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ 10 KİŞİYLE YENMEYİ SEVİYOR

Beşiktaş'ın Kadıköy deplasmanlarında 10 kişiyle aldığı tarihi galibiyetler hafızalarda büyük yer edindi. 17 Nisan 2005 tarihinde kaleci Cordoba kırmızı kart gördükten sonra Pancu'yu kaleye geçiren siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-3 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etti.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bu maçtan 15 sene sonrasında 29 Kasım 2020'de Larin'in kırmızı kart görmesiyle yine 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, yine tarihi tekerrür ettirerek Fenerbahçe'yi 4-3 yenmeyi başardı.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bir daha olmaz denilirken 2 sezon sonrasında 2 Nisan 2023'de bu kez Welinton kırmızı kart gördü ve Beşiktaş yine 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçta da 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye 4 gol atmayı başardı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

SVENSSON DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Svensson dışında bir eksiklik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut tamamen iyileşti.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bunun yanı sıra uzun süredir sakat olan Tayfur Bingöl, Rebic ve Amir kadroda yer almayacak. Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Amartey 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Öte yandan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar...

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

MERT GÜNOK

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

ONUR BULUT

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

NECİP UYSAL

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

COLLEY

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

MASUAKU

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

AL MUSRATI

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

GEDSON

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

MUCI

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

GHEZZAL

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

RASHICA

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

SEMİH KILIÇSOY

Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Bunun yanı sıra Serdar Topraktepe'nin, Fenerbahçe derbilerini seven Aboubakar'a en az 45 dakika şans vermeyi planladığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun, oyunun gidişatına göre büyük bir koz olarak sahaya sürüleceği belirtildi.

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