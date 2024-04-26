Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Topraktepe, Aboubakar ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tüm bunlara rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma şansı da olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon ilk kez bir derbi maçı kazanmayı ve taraftarının gönlünü bir nebze almayı hedefliyor.
KADIKÖY'DE SON MAÇLARDA ÜSTÜN OLAN TARAF BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanında oynadığı son 3 karşılaşmayı da kaybetmedi. Geçen sezonun ikinci devresinde Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan Beşiktaş, fikstür gereği farklı sezondaki 2 maçı kendi evinde oynadığı için 2022 yılında Kadıköy'e gitmedi.
21 Aralık 2021'de Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, şampiyon oldukları sezon 29 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy'deki karşılaşmayı da 4-3 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'deki son mağlubiyetini ise 22 Aralık 2019'da 3-1'lik skorla aldı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ 10 KİŞİYLE YENMEYİ SEVİYOR
Beşiktaş'ın Kadıköy deplasmanlarında 10 kişiyle aldığı tarihi galibiyetler hafızalarda büyük yer edindi. 17 Nisan 2005 tarihinde kaleci Cordoba kırmızı kart gördükten sonra Pancu'yu kaleye geçiren siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-3 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etti.
Bu maçtan 15 sene sonrasında 29 Kasım 2020'de Larin'in kırmızı kart görmesiyle yine 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, yine tarihi tekerrür ettirerek Fenerbahçe'yi 4-3 yenmeyi başardı.
Bir daha olmaz denilirken 2 sezon sonrasında 2 Nisan 2023'de bu kez Welinton kırmızı kart gördü ve Beşiktaş yine 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçta da 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye 4 gol atmayı başardı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
SVENSSON DIŞINDA EKSİK YOK
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Svensson dışında bir eksiklik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut tamamen iyileşti.
Bunun yanı sıra uzun süredir sakat olan Tayfur Bingöl, Rebic ve Amir kadroda yer almayacak. Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Amartey 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.
Öte yandan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar...
MERT GÜNOK
ONUR BULUT
NECİP UYSAL
COLLEY
MASUAKU
AL MUSRATI
GEDSON
MUCI
GHEZZAL
RASHICA
SEMİH KILIÇSOY
Bunun yanı sıra Serdar Topraktepe'nin, Fenerbahçe derbilerini seven Aboubakar'a en az 45 dakika şans vermeyi planladığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun, oyunun gidişatına göre büyük bir koz olarak sahaya sürüleceği belirtildi.
DİĞER