‘Dev’ kulüpler Semih’i bekliyor

Beşiktaş'ta performansıyla yıldızlaşan Semih'in taliplileri her geçen gün artıyor. 18 yaşındaki genç yetenek için başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan ilgi olduğu bilinirken, planları da yavaş yavaş ortaya çıktı. Premier Lig'den Man. City, West Ham, A.Villa ve Tottenham'a yazılan başarılı golcü için kulüplerin, genç yıldızın EURO 2024'teki performansını da göz önünde bulundurarak siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor. Semih bu sezon 19 lig maçında 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.