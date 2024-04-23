Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi için gündeme sürpriz bir hoca geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Wolverhampton'ın başında 27 maça çıkan İspanyol hoca bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı.
4-2-3-1 sistemini kullanan Lopetegui kariyerinde daha önce Real Madrid, Porto ve Sevilla gibi takımları çalıştırdı ve 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı
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