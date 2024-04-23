Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayaşıları sürüyor. Takvim'in haberine göre; Listesinde çok sayıda isim bulunan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son aday ise İspanyol teknik adam Julen Lopetegui oldu.

O tarihten bu yana kulüp çalıştırmayan tecrübeli hoca ile bu hafta içinde bir ön görüşme yapılacağı, takımın durumu ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki hedeflerinin anlatılacağı belirlendi.