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Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi için gündeme sürpriz bir hoca geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayaşıları sürüyor. Takvim'in haberine göre; Listesinde çok sayıda isim bulunan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son aday ise İspanyol teknik adam Julen Lopetegui oldu.

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Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'u çalıştıran 57 yaşındaki antrenör, İngiliz kulübünden Kasım 2023'te ayrılmıştı.

Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

O tarihten bu yana kulüp çalıştırmayan tecrübeli hoca ile bu hafta içinde bir ön görüşme yapılacağı, takımın durumu ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki hedeflerinin anlatılacağı belirlendi.

Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

Wolverhampton'ın başında 27 maça çıkan İspanyol hoca bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş'a İspanyol hoca sürpriz aday! Ön görüşme yapılacak

4-2-3-1 sistemini kullanan Lopetegui kariyerinde daha önce Real Madrid, Porto ve Sevilla gibi takımları çalıştırdı ve 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı

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