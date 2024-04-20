Kartal nefes aldı!

Beşiktaş, Süper Lig'de uzun süren galibiyet hasretini A.Gücü'nü mağlup ederek sonlandırdı. Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, ligde üçüncülük için mücadele eden siyah- beyazlılar son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 de beraberlik alarak taraftarlarını kahretmişti. Takımın başına getirilen Serdar Topraktepe yönetimindeki Kara Kartallar, tam 54 gün sonra galibiyetle tanıştı.

KUPA ÖNCESİ MORAL

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Beşiktaş yarı finaldeki rakibi A.Gücü'nü dün akşam ligde yenerek hem moral buldu hem de taraftarlarıyla arasındaki buzları eritti. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 18'de Muçi ile 67'de Meluka kaydetti. Siyah-beyazlılar salı günü deplasmanda A.Gücü ile kupa yarı final ilk maçında karşılaşacak, ardından Kadıköy'de F.Bahçe'ye konuk olacak.

SVENSSON DERBİDE CEZALI

Siyah-beyazlılarda eksik oyuncular kervanına Jonas Svensson da eklendi. Sezon başından bu yana oynadığı 21 lig maçında 3 sarı kart gören Norveçli sağ bek, dördüncü sarı kartını da dün akşamki A.Gücü maçında görünce cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki savunma oyuncu bu nedenle 27 Nisan cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Önümüzdeki hafta oynanacak zorlu karşılaşmada Jonas Svensson'un yerine savunmanın sağında Necip Uysal ya da Tayyip Talha'nın görev yapması bekleniyor.

10 EKSİKLE DOLMABAHÇE'DE

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlılarda 10 futbolcu, çeşitli nedenlerle dün akşamki Ankaragücü karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Mert Günok, Omar Colley, Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları ve hazır olmadıkları gerekçesiyle dünkü maçın kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında Umut Meraş'ın da özel durumu nedeniyle izin almasıyla eksik sayısı 10'ya yükseldi.

EMRECAN GELDİ - GİTTİ

Beşiktaş'ın dünkü Ankaragücü maçında sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Umut Meraş'ın yerine son anda kadroya dahil edilen ve ilk 11'de sahaya çıkan Emrecan Terzi, maçı tamamlayamadı. Sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanan genç futbolcu, kendisinin talebi ve teknik heyetin uygun görmesi sonrasında A.Gücü maçında sahaya çıktı. Ancak Emrecan 44'üncü dakikada orta sahadaki bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sakatlığı nüksedince oyuna devam edemedi.

MERAŞ DOĞUMDA

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için dünkü maçtan affını istedi. Teknik heyetten özel izin alan Umut, kamptan ayrıldı ve maç kadrosundan çıkarıldı.

PENALTI İTİRAZI

Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. 59. dakikada Rashica'nın vuruşu Radakovic'ten geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR ile de görüşen hakem Şimşek devam kararında kaldı.

KARTAL'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, A.Gücü'ne karşı Süper Lig'in 32'nci haftasına Samsunspor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe; Mert Günok, Colley, Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy'un yerine Ersin Destanoğlu, Worrall, Serkan Emrecan Terzi ve Al-Musrati'yi görevlenirdi.

VAR'DA HOLLANDALI HAKEM

Beşiktaş'ın dün akşam Tüpraş Stadı'nda oynadığı A.Gücü karşılaşmasında yabancı VAR hakemi görev yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin uzun süredir "Bizim maçlarımızda neden yabancı VAR hakemi yok" isyanının ardından TFF, Beşiktaş-A.Gücü karşılaşmasında Var hakemi olarak Hollandalı Dennis Johan Higler'i görevlendirdi.