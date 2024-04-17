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Suskun forvetler

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar, 32. haftalar dikkate alındığında 2006- 07 sezonundan sonra en düşük gol sayısında kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Suskun forvetler

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar, 32. haftalar dikkate alındığında 2006- 07 sezonundan sonra en düşük gol sayısında kaldı. Santrforlar Cenk'in 5, Aboubakar'ın 4, Muleka'nın da 2 golü bulunuyor. 2006-2007'de, 32 hafta sonunda 41 golü bulunan siyah-beyazlı ekip, 17 sezon sonra en kötü gol istatistiğine imza attı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon 60, 2021-2022 sezonunda 49, 2020-2021'de 63 golü bulunuyordu. Kartal, şampiyonluk elde ettiği 2015-2016 döneminde ise 32 haftada 71 gole ulaşmıştı.

FERNANDO SANTOS SINIFTA KALDI

2023-24 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla 7 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, 4 mücadelede takımın başında yer alan Burak Yılmaz'la 7 defa gol sevinci yaşandı. Rıza Çalımbay ile çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol bulan Kartal'ın, 3 maçlığına takımın başına geçen Serdar Topraktepe ile de 7 golü var. Beşiktaş, Fernando Santos'la da 13 müsabakada sadece 12 kez taraftarlarına gol sevinci yaşatabildi. Güneş'in maç başına gol ortalaması 1.42, Burak Yılmaz'ın 1.75, Rıza Çalımbay'ın 1.2, Serdar Topraktepe'nin 2.3 olurken, Fernando Santos ise 0.9'da kaldı.

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