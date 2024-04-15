Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler
Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Fernando Santos'a kesildi. 9 Ocak'ta teknik direktörlük görevine gelen Portekizli çalıştırıcı son 5 maçta alınan olumsuz sonuçların ardından takımla yolları ayrıldı. İşte Santos'un sonunu getiren etkenler... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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KÖTÜ TERCİH: Portekizli, sık sık futbolcuların mevkileriyle oynadı.
Muçi, Semih, Rashica üçlüsünü birçok maçta kendi bölgelerinde oynatmadı. Bu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiledi.
GENÇLERİ UNUTTU: Gençlere forma şansı vermekten kaçtı.
Demir Ege uzun süredir oynamazken, Masuaku'nun yokluğunda formayı Emrecan'a vermek yerine sol bek performansı kötü olan Bakhtiyor'u tercih etti.
MUSRATI'YI KULÜBEDE UNUTTU
HAMLELERİ İŞE YARAMADI: Maçlara müdahaleleri yetersiz kaldı. Beşiktaş, geriye düştüğü ya da berabere giden 7 karşılaşmanın hiçbirini çeviremedi. Önde olduğu son iki maçta ise puan kayıpları yaşadı.
YENİLERİ KULLANAMADI: Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı.
Joe Worrall'ı kulübeden çıkarmayan, hatta maç kadrosuna dahi almayan Santos, Svensson'u da beğenmedi ve performansı kötü olsa da Onur Bulut'u oynatmaya devam etti.
Alınmasını çok istediği 12 milyon Euro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de son iki maçta kulübede oturttu.
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