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Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Fernando Santos'a kesildi. 9 Ocak'ta teknik direktörlük görevine gelen Portekizli çalıştırıcı son 5 maçta alınan olumsuz sonuçların ardından takımla yolları ayrıldı. İşte Santos'un sonunu getiren etkenler... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Beşiktaş'ta 9 Ocak'ta göreve getirilen ve sezonun 5. teknik adamı olan Fernando Santos, takımı toparlayamadı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Önceki gün Samsunspor beraberliğiyle son 5 maçını da kazanamayınca bileti kesilen Portekizli hocanın; oyun planı, kadro tercihleri ve yaptığı hamleler bardağı taşırdı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

İşte Sabah'ın haberine göre Santos'un sonunu getiren hataları:

COŞKU YOK, ÇİLE VAR: Beşiktaş taraftarları, takımın pozitif futbol oynamasını ve mücadele etmesini bekliyordu.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

KÖTÜ TERCİH: Portekizli, sık sık futbolcuların mevkileriyle oynadı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Muçi, Semih, Rashica üçlüsünü birçok maçta kendi bölgelerinde oynatmadı. Bu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiledi.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

GENÇLERİ UNUTTU: Gençlere forma şansı vermekten kaçtı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Demir Ege uzun süredir oynamazken, Masuaku'nun yokluğunda formayı Emrecan'a vermek yerine sol bek performansı kötü olan Bakhtiyor'u tercih etti.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

MUSRATI'YI KULÜBEDE UNUTTU

HAMLELERİ İŞE YARAMADI: Maçlara müdahaleleri yetersiz kaldı. Beşiktaş, geriye düştüğü ya da berabere giden 7 karşılaşmanın hiçbirini çeviremedi. Önde olduğu son iki maçta ise puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

YENİLERİ KULLANAMADI: Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Joe Worrall'ı kulübeden çıkarmayan, hatta maç kadrosuna dahi almayan Santos, Svensson'u da beğenmedi ve performansı kötü olsa da Onur Bulut'u oynatmaya devam etti.

Beşiktaş serüveni kısa sürdü! İşte Santos'un vedasını getiren etkenler

Alınmasını çok istediği 12 milyon Euro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de son iki maçta kulübede oturttu.

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