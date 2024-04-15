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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen basketbol icra kurulu başkanı Özkan Arseven, Jovana Nogic ile Li Yueru'nun siyah-beyazlı ekipten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:48
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu başkanı Özkan Arseven, Nogic'in Rusya ekibi Ekaterinburg ile anlaştığını, Li'nin ise ülkesi Çin'de oynama kararı aldığını belirtti. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic ile de yollarını ayırdıklarını aktaran Arseven, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa'da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara hemen başlıyoruz. Tüm sporculara emekleri için teşekkür ediyorum."

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