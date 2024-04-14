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Kartal 1-1 eriyor

Son 5 lig maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar taraftarını kahretti. Kartal bu periyotta 13 puan yitirdi, üçüncülük zora girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Kartal 1-1 eriyor

Beşiktaş'ta işler kötü gitmeye devam ediyor. Sahasında Samsunspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar 1-1 berabere kalarak altın değerinde 2 puan daha kaybetti. Kartal, 18'inci dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla kapandı. Samsunspor ise Emre Kılınç'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bahtiyar'ın kafa vuruşunda top direkten dönerken, sayısız fırsat kaçıran Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

BAŞKAN FIRÇASI DA İŞE YARAMADI

Başkan Hasan Arat'ın geçen hafta Ümraniye'ye giderek oyuncularla yaptığı görüşmede sarf ettiği "Taraftarın istediği futbol oynamayacaksanız, hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidin. Ödemelerinizi de yapar, yolları ayırırız" sözleri de etkili olmadı. Son 5 lig maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak tam 13 puan kaybeden siyah-beyazlılar; üçüncülük için yarıştığı Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada yakaladığı bu önemli fırsatı değerlendiremedi.

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