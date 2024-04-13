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Tek hedef zafer! İşte Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i

Son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Karadeniz ekibini yenerek yükselişe geçmek ve üçüncülük hedefini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Tek hedef zafer! İşte Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligdeki son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek Hem taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermek, hem de üçüncülük şansını sürdürmek istiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alimi, Drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Marius

5 EKSİK OYUNCU

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu, bu akşam oynanacak Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. Başakşehir ile oynanan maçta göğüs bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Maç günü son kontrolden geçecek olan Milli file bekçisi, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde ilk 11'deki yerini alacak.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 oyuncu Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

REBIC SEZONU KAPATTI!

Beşiktaş'a bir kötü haber de Ante Rebic'ten geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir" denildi. Bel bölgesinden bıçak altına yatacak olan Hırvat oyuncunun sezonu kapattığı ifade edildi.

20 SEZON ÖNCE 5 KIRMIZI KART

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. 25 Ocak 2004'te İnönü'de oynanan müsabakada Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi. Karşılaşma 4-0 Samsunspor lehine tescil edildi.

İSTANBUL'DA 43 GOL

İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Siyahbeyazlılar, Samsunspor ile sahasında oynadığı 30 müsabakada 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 43 kez fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 23 gol kaydetti.

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