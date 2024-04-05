Spor yazarları RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılırken, Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 08:32 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:14
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Bu hem iyi, hem de kötü bir şey! İyi çünkü yarın yeni sezonda yeni hedeflere koşarken kaliteleri ortaya çıkacak demektir… Kötü çünkü oyuncular maçlara değil uzun vadeli hedeflere odaklanabiliyorlar anlamına gelir.
Hal böyle olunca, pragmatik, eğriyle-doğruyu ayırabilen, yiğidin hakkını yiğide veren, iyi bir teknik adam şarttır. Tayyip Talha'yı yok sayan, Muçi, Rashica, Semih üçlüsünü ancak bir-iki maçta buluşturabilen, orta sahada iyi oyuncularına rağmen bir dinamizm yakalayamayan Santos'la yol yürümek, yeni sezonda da erkenden hedefsiz kalmak anlamına gelebilir. Dikkat!..
SİNAN VARDAR – EMİRHAN'I KİM SATTI?
Uzun bir aradan sonra nihayet lige geri döndük. Maç kadrosu açıklandığında Aboubakar ve Ghezzal'ı ilk 11'de, Chamberlain'i ve Demir Ege'yi kulübede bile olsa görünce keşke daha önce ki formlarını sahaya yansıtslarda Beşiktaş'ın transfer yükü hafiflese diye aklımdan geçirdim daha maçı izlemeye başlamadan.
Gelelim maça. Beşiktaş oldukça istekli başladı. Daha oyunun başında 16. dakikada da Muçi ve Semih'in müşterek asistiyle Beşiktaş'ın gizli golcüsü Omar Colley sol ayağıyla golü buldu ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarı boyunca Başakşehir topa daha çok sahip olan taraf olurken, Beşiktaş'ta daha az topa sahip olma yüzdesiyle sahadaydı. Bu sebeple de pozisyonu az bir ilk yarı izledik.
Birkaç pozisyon dışında ikinci yarıda da çok iç açıcı pozisyonlar görmedik. Bunlardan en önemlisi belkide Ghezzal'ın direkten dönen harika serbest vuruşu oldu. Sonrasında da maç başında ikisinden de ümitlenmiştim ama Santos ancak 70 dakika müsaade etti ve haklı olarak Aboubakar ve Ghezzal'ı oyundan aldı.
Beşiktaş defansı hatasız oynarken bilhassa Zaynutdinov Başakşehir'in cılız ataklarını durdurmayı bildi. Başakşehir'de Berkay'ın güzel şutunu Ersin iyi bir hamle ile önledi. Başakşehir'de Beşiktaş altyapısından çıkan ve kaybedilen tekrar Beşiktaş'a dönmesi için bir takım çabalar gösterilen Emirhan oyuna girdi. Oyunu girdiği andan itibaren Emirhan şov izlerken golünü de attı. Şimdi soruyorum bu çocuğu kim, ne için bıraktı?
ERMAN TOROĞLU – 90+5'TE O TOPU ISIR GOL YEME!
Beşiktaş, bir kadroyla çıktı sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar var. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? El-Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde!
Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum.
Başakşehir takımı pas yapıyor.
100 tane, 200 tane, 300 tane...
Orta sahada Beşiktaş yok, yan top, yan top, yan top! Ya arkadaş iyi güzel de Beşiktaş'ın orta sahası bu kadar boşken niye araya top atıp siyah-beyazlıların defansı toparlanmadan hücum etmiyorsun? Yani Başakşehir oynadığı oyunla Beşiktaş'ın zaafını örttü.
Çok pas yapmakla gol atamıyorsun. Kaleye şut da atmıyorsun! Bir tane şutun var onu da kaleci çıkarttı. Eee nasıl gol atacaksın? Ancak duran toptan!
Beşiktaş golden sonra "Kontrollü oynayayım" dedi, "Rakip zaten araya top atmıyor, şut çekemiyor" diye düşündü ama o son korneri hesaba katmadı. Sen büyük takım gibi oynamaz, kontrollü oynayayım dersen cezayı keserler. Nitekim Emirhan da gelip 90+5'te fişi çekti.
Emniyetli oynayacaksan o topu ısır ama o golü yeme! Herkese bir adam ver ama o golü yeme.
Aboubakar iyi pozisyonda değil, Cenk de değil... Genç Semih Kılıçsoy'u da sol açığa atıyorsun o da orada körleniyor. Halbuki ortada oynasa hem rakip tehlikeli, hem takım için avantaj. Semih Kılıçsoy, golde asisti yaptı bir topu da direkten gitti.
Beşiktaş'ın yönetimi seneye hazırlık yapıyorum diyor. Tamam da sahadaki takım seneye için hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandınız keten helva!
Bu yazıyı yazarken dakika 90+2... Hakemlik bir şey yok.
Dört dakika daha var onun için de hakem ne yapar garanti veremem.
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