BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Bundesliga'dan talip! İşte teklif ettikleri rakam

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda, genç yıldız Semih Kılıçsoy'a ise teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce bazı Premier Lig ve La Liga ekiplerinin radarına giren 18 yaşındaki forvete son olarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt talip oldu. Alman temsilcisinin geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve 9 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirlendi. Beşiktaş yönetimi için Frankfurt'tan gelen bu teklifi düşük bulduğu için geri çevirdi. Tekni̇k direktör Fernando Santos'un önümüzdeki sezonda da mutlaka takımda görmek istediğini söylediği Semih için, yönetici Feyyaz Uçar "Semih'in takımda kalmasını çok isteriz ama onu tutabileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetiminin 18 yaşındaki Semih için kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı belirtilirken, bu rakamın altındaki tekliflere kesinlikle olumsuz yanıt vereceği öğrenildi. Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyahbeyazlı formayı yaş grupları da dahil bugüne kadar 104 maçta terletirken, bu periyotta 52 gol attı, 8 de asist yaptı ve 60 gole katkı sağladı.