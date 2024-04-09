Çek bir sağ bek!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, sağ bek mevkiinde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle çalışmalarını bu mevkii üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Fransız sağ bek Rosier'i Nizza'ya kiralık olarak gönderen yönetim, bu bölgeye transfer ettikleri Svensson'dan da beklediği verimi alamadığı için yeni bir bek arayışına girdi. Sezon sonunda geri dönecek olan Rosier'i yeni sezon kadrosunda düşünmeyen Kartal, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ kanatta da görev yapıyor olması nedeniyle Coufal üzerinde yoğunlaşan yönetimin, sezon bitmeden oyuncuyla temasa geçerek işi bitirmek istiyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 422 resmi maça çıkan Çek oyuncu, bu periyotta 14 gol atarken, 39 da asist yaptı ve toplamda 53 gole direkt olarak katkı sağladı. Bu sezon West Ham United formasıyla 39 resmi maça çıkan Coufal bu karşılaşmalarda 7 asistlik skor katkısı sağladı.