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Beşiktaş'ta Fernando Santos'a yol göründü! Camiayı çileden çıkardı

Büyük umutlarla Beşiktaş’ın başına getirilen Portekizli teknik adam, ne yönetimi, ne tribünleri ne de futbolcuları mutlu etmeyi başaramadı. 15 maçta 7 galibiyet alan Santos için "Geç olmadan ayrılmak lazım" yorumları yüksek sesle dile getirilirken yönetim de arayışlara başladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'a yol göründü! Camiayı çileden çıkardı

Milli ara dönüşü ilk maçında önceki akşam Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan etkisiz futbolla birlikte gözler Fernando Santos'a çevrildi. Siyah-beyazlılarda eleştirilerin odak noktasında olan isim ise futbolculardan ziyade teknik direktör Santos oldu. Göreve geldiği günden bu yana kendisinden beklenen performansı bir türle gösteremeyen Portekizli teknik adamla sezon biter bitmez yolların ayrılmasına artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

CAMİAYI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Beşiktaş yönetimi kazandığı maçlarda bile keyif veren bir oyun ortaya koyamayan Portekizli hocayla yeni sezonda devam etmeye artık hiç sıcak bakmıyor. Son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşayan siyah-beyazlılarda taraftarı da camiayı da çileden çıkardı. Santos'un sezon sonunu görüp göremeyeceği ise Samsunspor ve üst üste Ankaragücü ile oynanacak lig ve kupa maçlarıyla belli olacak. Beşiktaş yönetimi kupa maçlarının ardından gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına start verecek.

KUPAYI ALMAK ZORUNDA

Portekizli teknik adam Fernando Santos bu sezon elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'nda Eyüpspor, Antalyaspor ve Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gidişat nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa arenasında olmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, siyah- beyazlılarda lig ve kupada toplam 15 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 maça çıkarken 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgili ile 1.6 puan ortalamasında kaldı.

TAZMİNATI 17 MiLYON TL

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un siyahbeyazlılarla yaptığı anlaşma gereği 500 bin euro'luk (17 milyon TL) tazminat maddesi olduğu ifade edildi. Beşiktaş Kulübü ya da Fernando Santos bu parayı ödediği takdirde anlaşma karşılıklı olarak feshedilebiliyor.

LİGDE SADECE 4 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'deki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Santos, 5 yenilgi ve 2 beraberlikle 14 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatsa da 6'sında ise rakip fileleri bulamadı.

SEMİH'İ RAHAT BIRAKMIYOR

Beşiktaş'ta önceki akşam gözler yine genç yıldız Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi. Fernando Santos, oldukça ofansif bir kadro ile sahaya çıkarken, siyah-beyazlılar taraftarlar özellikle Semih konusunda Portekizli teknik adama tepki gösterdi. Santos'un 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden kanatta oynatması taraftarın tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar, "Şu çocuğu bir yere hapsetme, serbest bırak istediğini yapsın" artık diyerek isyan ediyorlar. Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 33

Eleştiri oklarının bir numaralı hedefi olan Santos, üç puanlı sisteme geçilmesinden bu yana siyah-beyazlıların en düşük galibiyet oranına sahip teknik direktör oldu. Galibiyet oranı %33'te kalan Santos'u, %40'la Bernd Schuster, %41'le Tayfur Havutçu, %42 ile Valerien Ismail ve %44'le Carlos Carvalhal izledi.

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