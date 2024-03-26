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Tayyip Talha sevindirdi
Kara Kartal'ın genç yıldızı Tayyip Talha, sakatlığını tam olarak atlattı. Geçen sezon F.Bahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, son dönemde 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanıyordu. Buducnost maçında test edilen 24 yaşındaki stoper iyi bir performans sergilerken, teknik heyetin de keyfini yerine getirdi.
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