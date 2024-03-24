Kartal fark attı

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, rakibini 5-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sabaha yaptığı idmanın ardından saat 16.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ 1. Lig ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar ilk yarısını da 3-0 önde kapattığı mücadele sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıydı.

KARAGÜMRÜK MAÇI PERŞEMBE

Mücadeleye Ersin, Svensson, Tayyip, Emrehan Uzunhan, Emrecan Terzi, Demir Ege, Gedson, Muleka, Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile çıkan Beşiktaş; maçın ilk yarısını Gedson, Umut ve Ghezzal'ın golleriyle üç farklı önde kapattı. İkinci yarı da etkili futbolunu sürdüren siyah- beyazlılar Aboubakar ve Worrall ile birer gol daha bulurken, konuk ekipte Ivanovic takımı adına tek golü kaydeden isim oldu. Beşiktaş ikinci hazırlık maçını 28 Mart perşembe 16.00'da Ümraniye'de Fatih Karagümrük ile yapacak.

MİLLİLER HARİÇ 6 EKSİK VAR

Beşiktaş, dünkü maçta Milli oyuncular dışında 6 eksikle mücadele etti. Al-Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürürken, Omar Colley de dinlendirildi. Sakatlığını atlatan Daniel Amartey yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Masuaku ise yakınını kaybettiği için özel izinli olduğu öğrenildi.

EMRECAN TERZİ KORKUTTU

Beşiktaş'ın dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ ekibi Buducnost ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında genç futbolcu Emrecan Terzi sakatlandı. Genç isim 12' nci dakikada aldığı darbe sonucu kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelen Emrecan Terzi'in bu sakatlığı sonrası teknik direktör Fernando Santos'un da keyfi kaçtı.

GHEZZAL'DA OPSİYON KALKTI

Beşiktaş'ta sözleşmesinde oynadığı maça bağlı uzama maddesi olan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli oyuncunun sözleşmesinde yer alan "20 maçta 45 dakika forma giyerse sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi kaldırıldı. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla birlikte Ghezzal'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimali kalmadı.