Semih’e mobbing!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım aday kadrosuna gönderilmesine sert tepki gösterdi. Semih Kılıçsoy'un teknik ve taktik antrenmanlara alınmadığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Aldığım habere inanmak istemedim. Tek kelime ile skandal. Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu. Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız? Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takıma geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz."