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Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 07:33
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Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - ASU İMPARATORLUĞU!

İlk 45'te sahanın patronu Antalyaspor'du. Attıkları ilk gol şapka çıkarılacak bir organizasyondu. Penaltıya gelince gerçek anlamda bir komedi filmi izledik!.. Futbol oyun kurallarında çekip bırakma kusurlu hareket değildir!.. Savunmacı ısrarla çekip rakibi düşürüyorsa o başka! Dün yaşanan ilk dediğimiz normal oynattığınızda anlık bir çekme var ama siz o pozisyonu hakeme süper ağır çekim gösterirseniz sanki yedi gün, yedi gece çekilmiş gibi görür!..

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Bundan çok daha net olan pozisyonda Galatasaray savunması Cenk'i yaka paça indirdiğinde VAR bile çağırmamıştı hatırlarsanız. Beşiktaşlılar alışık böyle kararlara yani şaşıracak bir şey yok.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

İkinci devrenin hemen başında Muçi'nin attığı gol normal bir Beşiktaş'ı şahlandırır ve Kartal oradan maçı çevirirdi. Ancak taraftarın kendi oyuncularını yuhalaması herkesin elini, ayağını dolaştırdı ve kimse sakin kalamadı. Bir çuval pozisyon heba oldu, son saniyedeki temdit penaltısı da eşine az rastlanır şekilde kaçtı.. Rashica topa iki ayağıyla dokunmuş olacak ki beraberlik şansı o şekilde heba oldu.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş yönetimi hangi sorunu nasıl ve ne kadar çözer bilemem ama saha içindeki sorunları çözmeleri pek mümkün olmayacak gibi... Bugün Aboubakar yuhalanıyorsa bu Samet Aybaba-Feyyaz Uçar ikilisinin eseridir. Madem kadro dışı bıraktınız şimdi neden sahada! Madem oynatacaktınız o zaman ne diye kadro dışı bıraktınız.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Sakın bana "kararı Santos'a" bıraktık demeyin!.. 40 yıllık Beşiktaşlı, Rıza hocaya bırakmadığınız kararı Santos'a hangi gerekçeyle bıraktınız!.. Yabancı kontenjanından mı!? Uzun sözün kestirmesi; Aybaba Santos Uçar İmparatorluğu yıkıldı...

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEZ

Beşiktaş'ta bu sene çok teknik adam değişti. Bir teknik adam için hep şunu söylerim; 10 maç sonra yavaş yavaş takıma kendisini hissettirmesi lazım… Beşiktaş'taki bu teknik adam 10 maçı geçti ama değişiklik yok.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Antalyaspor'da da hemen hemen aynı zamanlarda Nuri Şahin gitti, Sergen Yalçın geldi. Nuri Şahin daha bir defansı garantiye alarak hücum yapan şekilde oynatıyordu takımını. Sergen Yalçın biraz daha fazla hücuma çıkarak oynatan bir teknik adam tipi, daha cesaretli.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

İlk yarı maç Beşiktaş'ın stadında olmasına rağmen oyuna hakim olan taraf Antalyaspor'du. İstediklerini yaptılar. Beşiktaş hiçbir şey yapamadı. İkinci yarı golle başlayınca maça asılmaya başladılar. Baskı kurdular, pozisyonlara da girdiler. Antalyaspor bir ara hiç oyuna çıkamadı.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın arka tarafına gitseler pozisyon bulabilirlerdi ama onların da yavaş yavaş pili bitti. Aslında Beşiktaş ikinci yarıda daha iyi oynamasına rağmen biraz daha kontrollü olması gerekirdi. Acele ettiler, telaş ettiler. Çabuk oynamakla acele etmek farklı. Biraz daha sakin olabilseler, daha fazla gol atabilirlerdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Gedson Fernandes'i anlamak mümkün değil. G.Saray maçından evvel yaptığı saçma sapan bir hareketle oyundan atıldı. Yine bu maçta gereği yokken rakibini çekti ve penaltı yaptırdı. İleri gideceğine geri geri gidiyor. Hem de teknik adam hemşerisi, daha doğrusu ona ayıp ediyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

90+'da net bir penaltı. Vuruş yapılıyor, top iki ayağına da vurunca iptal oluyor. Çok nadir görünen bir olay. Şöyle bitirmek lazım yazıyı, bu sene Beşiktaş'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmezmiş.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - YAZIKLAR OLSUN

Yine aynı Beşiktaş Antalyaspor karşısında sahadaydı. Maalesef günler hızla geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Daha maçın başında ilk 5 dakikada yenilen bir gol, arkasından toparlanmaya çalışan ama sahaya bir türlü varlığını koyamayan bir takım izledik maalesef.

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Semih'in bireysel olarak bulduğu birkaç pozisyon var ama tek başına Semih yetmez. VAR'dan penaltı verebiliyorsanız Cenk'in pozisyonda neden penaltı verilmediğini gerçekten merak ediyorum. Hakemler hakkında bir şey söylemeyim diyorum ama nasıl hakem yapıyorlar bunları gerçekten anlamak güç. Topa müdahale için girilen bir pozisyonda nasıl bu kadar kolay sarı kart veriyorlar. Yoksa bütün gaye Beşiktaş'ın oyun hızını kesmek mi?

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarının başında Muçi ile bulduğu gol sonrası taraftarın da istediği gibi oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı başardı. Üst üste pozisyonlar da buldu ama maalesef istediği ikinci golü oyunun son dakikalarına kadar bulamadı. Maçın son dakikasında verilen penaltıyı sonrasında hemen iptal edenlere de söylenecek tek söz kaldı. Yazıklar olsun!

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

İki konunun altını çizelim. Birincisi şimdi bana sorarsanız Joe Worrall mı Tayyip Talha mı diye ben Tayyip Talha derim. Nerede bu çocuk nereye kayboldu? İkinci de Antalyaspor defansının bel kemiği Veysel yine bütün toplarda varlığını gösterdi. 18 yaşında amatör kümeden Türk futboluna kazandırdığım Veysel yine takımın en iyisiydi. Oyunun en kilit ismi Veysel, pozisyonunu değiştirip Semih'in karşısında oynamaya başladığında Semih'in oyuna etkisini kesti.

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