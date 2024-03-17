Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Semih'in bireysel olarak bulduğu birkaç pozisyon var ama tek başına Semih yetmez. VAR'dan penaltı verebiliyorsanız Cenk'in pozisyonda neden penaltı verilmediğini gerçekten merak ediyorum. Hakemler hakkında bir şey söylemeyim diyorum ama nasıl hakem yapıyorlar bunları gerçekten anlamak güç. Topa müdahale için girilen bir pozisyonda nasıl bu kadar kolay sarı kart veriyorlar. Yoksa bütün gaye Beşiktaş'ın oyun hızını kesmek mi?