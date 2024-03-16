Beşiktaş'ta Ernest Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bence öncelikle takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha güçlenmemiz gerekiyor. Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Sonrasında da bir sonraki maçı kazanmaya hedeflememiz gerekiyor.

Soru: İleride yeteri kadar beslenemediğini düşünüyor musun?

Cevabı zor, buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Daha farklı yollar denemek gerekiyor belki gol atmak için. Geliştirmemiz gerekenler var. Önümüzde zamanımız var. Bunların üzerine çalışacağız.