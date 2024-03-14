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Spar Girona 66-68 Beşiktaş BOA (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş finale yükseldi!

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Spar Girona ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlılar 68-66 yendi ve finale yükseldi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:16
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Spar Girona 66-68 Beşiktaş BOA (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş finale yükseldi!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra

Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

1. Periyot: 13-21

Devre: 23-38

3. Periyot: 42-50

5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)

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