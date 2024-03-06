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Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta büyük bir değişim kapıda. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, 9 yabancısıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:35
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Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Kötü bir sezon geçiren ve beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kaldı. Avrupa'ya da erken veda eden siyah-beyazlıların elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Kartal'da yönetim, yeni bir kadro planlaması için kolları sıvadı. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla şampiyonluk hedefleniyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Büyük bir operasyona hazırlanan ve kiralık gönderilen isimlerle birlikte 17 yabancısı bulunan Beşiktaş, 9 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Milliyet'in haberine göre, takımdan gönderilmesi planlanan isimler şu şekilde:

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Vincent Aboubakar: Bu sezon taraftar, yönetim ve teknik heyetle yıldızı bir türlü barışmayan Kamerunlu golcü, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren ve eski günlerini mumla aratan Cezayirli yıldız, bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ghezzal'ın 1 yıllık opsiyonu kullanılmayacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Ante Rebic: Siyah-beyazlılara sezon başında bedelsiz olarak katılan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Ante Rebic, bekleneni bir türlü veremedi. 23 karşılaşmada görev yapan Rebic, 1 gol atarkne 5 de asist yaptı. Sırp yıldızın güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Daniel Amartey: Sezon başında takıma dahil olan ve performansı beğenilmeyen isimlerden birisi de Amartey, 24 maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 1 gollük katkı sağladı. Bedelsiz olarak takıma katılan ve siyah-beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı yıldızın piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Jackson Muleka: Kasımpaşa'daki başarılı performansının ardından Standart Liege'e ödenen 3.35 milyon euro karşılığında 2022 yazında Beşiktaş'ın yolunu tutan Muleka'dan istenilen verim alınamadı. Bu sezon 27 maçta görev yapan Demokratik Kongolu forvet, 7 kez fileleri sarstı. Siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.2 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Ajdin Hasic: Beşiktaş'a büyük umutlarla genç bir yetenek olarak gelen Bosnalı futbolcu, Ümraniyespor ve Göztepe'nin ardından bu sezon ülkesinin takımlarından Sarajevo'ya kiralandı. Siyah-beyazlılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic'in güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Valentin Rosier: Beşiktaş'a geldikten sonra kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Rosier, son dönemde yaşanan olaylarla gözden düştü ve devre arasında Fransız ekibi Nice'e kiralandı. Bonservisine 4.8 milyon euro ödenen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Jean Onana: Sezon başında Lens'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Onana, hem bonservisi hem de performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Kamerunlu orta saha, devre arasında 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralandı. Siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Francisco Montero: Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından 750 bin euro karşılığında bonservisi alınan Montero, geçen sezon Hamburg, bu sezon ise Arouca'ya kiralandı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoperin güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isim gönderilecek

Öte yandan haberde Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcu transferi yapacağı ve 2024-25 sezonunda 12 yabancıyla yola devam edeceği aktarıldı. Yeni kurala göre 2024-25 sezonunda Süper Lig'de kulüpler kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak.

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