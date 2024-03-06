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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağladığı Joe Worrall için kulübü Nottingham Forest'tan flaş bir talebin geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:25
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall şu ana kadar istediği forma şansını bulamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Süper Lig'de 0-0 sona eren deplasmandaki Kayserispor maçında 90 dakika oynayabilen İngiliz stoper, Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında da son saniyelerde oyuna girmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Beşiktaş'ın defanstaki sorunlarını çözmesi için kadroya dahil edilen ancak Kayseri macındaki performansıyla Santos'u tatmin edemeyen tecrübeli futbolcu formasını Necip'e kaptırmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Takvim'de yer alan habere göre kulübeye hapsolan 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Worrall'ın oynatılması yönünde siyah-beyazlılara baskı yaptığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!

Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin euro civarında bir maaş kazanan futbolcunun satın alma opsiyonun kullanılması beklenmiyor. Portekizli teknik adamın sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Colley-Necip ikilisinden vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.

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