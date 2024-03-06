BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Joe Worrall baskısı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağladığı Joe Worrall için kulübü Nottingham Forest'tan flaş bir talebin geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Takvim'de yer alan habere göre kulübeye hapsolan 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Worrall'ın oynatılması yönünde siyah-beyazlılara baskı yaptığı ifade edildi.
Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin euro civarında bir maaş kazanan futbolcunun satın alma opsiyonun kullanılması beklenmiyor. Portekizli teknik adamın sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Colley-Necip ikilisinden vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.
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