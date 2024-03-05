Tosun Paşa’dan penaltı isyanı

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrası hakem kararlarına tepkiler devam ediyor. Sadece siyah-beyazlı taraftarlar değil, otoritelerinin birçoğu Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonun 'net penaltı' olduğu yönünde görüş bildirirken, kaptan Cenk Tosun da yaşananlara isyan etti. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden ancak sonuç alamayan, üstüne bir de sarı kart gören Cenk Tosun yakın çevresine dert yandı.

HAKEMLER GÖREMEDİ

Milli yıldızın, "Ceza sahasında sırtım kaleye dönük şekilde topu almak için mücadele ederken, hem formamdan hem de belimden çekilerek düşürüldüm. Rakibin topla hiçbir ilgisi yok. Bunu herkes gördü, sadece hakem görmedi. Ardından VAR ekibi de görmemiş. Böylesine net bir faulün ve dolasıyla verilmesi gereken penaltı kararının es geçilmesine hiç bir anlam veremiyorum. Bundan daha net bir penaltı olamaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.