Haberler Beşiktaş Bombardıman!

Bombardıman!

Cenk Tosun’un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Colley’in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR’ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi skandal kararlardır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bombardıman!

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hakemlerine tepkisini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama: Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur. Aylardır "Federasyonumuzun arkasındayız" diyerek işlerine gelmeyince "istifa" diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu'nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

RİVA'YA SESLENIYORUZ!

Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır. DERBIDE, Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır. VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz! Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmazdır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve gerçek ortaya çıktı! Oliveira ve Okan Buruk...
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu'nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2'si çocuk 5 kişi can verdi
Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı!
F.Bahçe'de forma rekabeti zirve yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta derbi fiyaskosu! Şampiyon olduktan sonra...
Hayal kırıklığı yaşattı! Derbide vasatı geçemedi
Canlı altın ve dolar kuru takibi (5 Mart Salı)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları
İstanbul yarın okullar tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:04
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:03
Bombardıman! Bombardıman! 01:00
Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... 23:48
Daha Eski
Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! 23:37
Fırtına Akdeniz'de kayıp! Fırtına Akdeniz'de kayıp! 23:37
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! 23:37
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Antalyaspor kötü gidişe son verdi! 23:37
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 23:37
Süper Kupa maçının saati değişti! Süper Kupa maçının saati değişti! 23:37