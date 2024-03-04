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Penaltı çıkmadı

Beşiktaş'ta 54. dakikada Cenk Tosun, Köhn’le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda Cenk’in formasından çekilmesine penaltı bekledi. Fakat VAR’la görüşen Halil Umut Meler, devam kararına hükmetti. Uzun süreli itirazlar sonucu değiştirmedi. Pozisyonun devamında itirazını sürdüren Cenk Tosun sarı kart gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Penaltı çıkmadı

Beşiktaş'ta 54. dakikada Cenk Tosun, Köhn'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda Cenk'in formasından çekilmesine penaltı bekledi. Fakat VAR'la görüşen Halil Umut Meler, devam kararına hükmetti. Uzun süreli itirazlar sonucu değiştirmedi. Pozisyonun devamında itirazını sürdüren Cenk Tosun sarı kart gördü.

GHEZZAL ATAMADI

Beşiktaş ikinci yarıda Ghezzal'la net gol pozisyonundan yararlanamadı. Amartey'in yerine giren Cezayirli yıldız, 61'de golle burun buruna geldi. Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Muçi sağda bomboş durumdaki Ghezzal'ı gördü. Ghezzal sert vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

COLLEY KIZARDI

Mücadelenin 90. dakikasında siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı. Colley, Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Ardından VAR'dan uyarı geldi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründeki İnceleme sonrasında kartın rengi sarıdan kırmızıya döndü.

MADDE YAĞDI ORTALIK GERİLDİ

Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Galatasaray'ın Kerem Demirbay'la kullandığı kornerde, tribünden yabancı madde yağdı. Hakem bir süre beklerken, Cenk Tosun kullanması için itirazda bulundu. Bu sırada iki takım oyuncuları gerildi. Daha sonra ortalık sakinleşti.

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