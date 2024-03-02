Santos duvar ördü

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos yönetiminde savunma performansıyla dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra ilk dokunuşunu takımının savunma bölgesine yaparken, siyah-beyazlı ekibin gol yeme istatistiği kendisinden önceki döneme göre yaklaşık 3'te 1 oranında düştü. Savunma güvenliğinin önemi üzerinde duran ve "Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar" diyen Santos'un ekibi, 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından ligde kalesini gole kapattı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 4 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Beşiktaş'la 8'i lig 3'ü kupa olmak üzere toplam 11 mücadeleye çıkan Fernando Santos, kalesinde 6 gol gördü. Son dönemde görev yapan teknik adamlar arasında gol yeme oranı en yüksek isim 1,85'le Rıza Çalımbay olurken, tecrübeli teknik direktörü 1,66'yla Burak Yılmaz, 1,33'le Serdar Topraktepe, 1,2'yle Şenol Güneş izledi. 11 maçta kalesinde 6 gol gören Santos'un Beşiktaş'ının gol yeme oranı ise 0,54 oldu.

İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, G.Saray maçında Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Karagümrük maçıyla takımın başına geçen Santos, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü. Santos, siyah-beyazlıların başında lig ve kupada Tüpraş Stadyumu'nda 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Kara Kartallar, mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 13 kez sarsan Beşiktaş, rakiplerine ise hiç gol izni vermedi.

31 MAÇTA 45 GOL

Santos öncesi neredeyse her maçta gol yiyen siyah-beyazlılar, 19 lig, 12 de Avrupa olmak üzere 31 müsabakaya çıkarken, bu dönemde kalesinde 45 gol gördü. Ligde 12 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlıların maç başına gol yeme oranı 1,45 olarak kayıtlara geçti.

19

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerindeki 6 müsabakanın 4'ünde gol yiyen Beşiktaş, grup aşamalarındaki 6 maçın 5'inde de kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş bu sezonki Avrupa macerasında toplam 19 gol yedi.