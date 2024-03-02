Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

MONTELLA ONU TAKİP EDİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım." dedi.