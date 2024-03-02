Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezonki performansıyla patlama yaptı. Sözleşme yenilemesinin ardından bulduğu şansları çok iyi değerlendiren genç hücum oyuncusu, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Transferin de gözdesi konumunda olan Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının yakın takibine girdi. Birçok önemli takım tarafından izlenen golcü oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Galatasaray ile dev derbide kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Süper Lig'in 28. haftasında kritik derbide ezeli rakibini ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet peşinde.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

GOL KOZU SEMİH KILIÇSOY OLACAK
Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak. Genç yıldız oyuncu bu sezon attığı gollerle takımının skor yükünü çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Attığı gollerle dikkat çeken Semih, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi. Yıldız golcü, 24 maçta toplam 10 gol atıp 1 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Siyah-beyazlı kulübün 18 yaşındaki yıldızı, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Bundesliga ekibi Leipzig, Dortmund ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes, Semih Kılıçsoy için somut bir adım attı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

İki kulübün temsilcileri, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig maçına gözlemci gönderdi. Fransızların ve Almanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Beşiktaş'ın, A Millî Takım'a da göz kırpan genç yıldızının bonservis bedelini geçtiğimiz günlerde belirlediği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulübün Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro isteyeceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

MONTELLA ONU TAKİP EDİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım." dedi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan Beşiktaş'ın genç golcüsüyle ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u sezon başında kiralık olarak göndermeyi düşündü.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

KİRALIK TRANSFERİ SON ANDA ENGELLENDİ
Semih Kılıçsoy'un sezon başında kiralık olarak gitmek üzere olduğu ve bu transferin son anda engellendiği gelen bilgiler arasında.

DİĞER
Sürpriz aşkı itiraf etti! Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş açıklaması
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?
G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu!
2024 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı CANLI MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı CANLI 13:17
Çorum FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Çorum FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:09
Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? 13:07
Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık... Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık... 13:05
Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? 12:57
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 12:43
Daha Eski
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:33
Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? 12:26
G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! 12:23
Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman? Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman? 12:21
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 12:17