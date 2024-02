Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş Icardi açıklaması! "İstediklerini aldılar"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, "Derbi öncesi, TFF ve MHK ile yapmış olduğum, tamamen VAR ile ilgili yapmış olduğum açıklamama, siz TFF ve MHK gömleği giyerek beni savcılığa verip, iki gün önce de TFF istifa diyemezsiniz. TFF istifa dediğiniz zaman da derler ki 'hayırdır.' Biz de diyoruz ki 'Hayırdır.' Beşiktaş 3 Mart'ta Galatasaray ile mücadele edecek. Şerefiyle oynayacak, hakkıyla kazanacaktır. Galatasaray bunu hak ediyorsa Galatasaray alacaktır" dedi.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Bandırmaspor maçının ardından o dönem Bandırmaspor Başkanlığı yapan Onur Göçmez hakkında; Türk futbolu, MHK, hakemler ve müvekkile karşı hakaret içerikli beyanlar sebebiyle, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Beşiktaş Asbaşkanlığı görevini de yürüten ve geçtiğimiz günlerde Bandırmaspor'daki görevlerinden istifa eden Göçmez, bugün Çağlayan Adliyesi'nde konuyla ilgili ifade verdi. Onur Göçmez, ifadesinin ardından, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Kulübü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Göçmez, "Öncelikle Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Sayın Savcımızı da teşekkür ediyorum yaklaşımından dolayı. Ben 6 yıldır futbol dünyasındayım. Sevgiyi, saygıyı, duruşu çok iyi bilirim. Beşiktaşlı olduğumuzdan dolayı bu duruşu her zaman, her yerde sergilememiz gerekiyor. 6 Şubat'ta bir Türkiye Kupası maçı oynandı. Bu maç Galatasaray ile Bandırmaspor arasındaydı. Ben Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak ki şikayette onursal başkan denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş. Sürekli Beşiktaş Asbaşkanı olarak öne çıkartılmışım. Şüpheli olarak da Bandırmaspor Başkanı olarak değil, Beşiktaş Asbaşkanı olarak devletimizin kurumunu getirilmişim. Maç Bandırma ile alakalıydı ama şikayet Beşiktaş ile alakalı. Tebligat Beşiktaş Kulübü'ne geldi. Bandırmaspor'un yaşadığı bir problemden dolayı, doğal olarak maç sonrasında hukuksal hakkımı kullandım ve bir açıklama yaptım. Doğrudur, yanlıştır. Bunun otoritesi kimdir Türkiye Futbol Federasyonu veya MHK'dir. Yaptığım açıklamanın başından sonuna kadar Galatasaray camiasına öncelikle başarılar dilediğimi ifade ettim. Böyle bir hakem performansına Galatasaray'ın ihtiyacı olmadığını söyledim. Doğalında Galatasaray'ın bu maçı alması gerekir. Maçın sonunda da başarılar ifade ettim ama ne yazık ki maçtan sonra enteresan bir şekilde, Galatasaray taraftarını zan altında bırakmak istemem ama sosyal medya trol ordusu, olayı Bandırma maçından alıp, Beşiktaş üstüne yönlendirme yaptılar. Yani Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istediler. Biz o günden, bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık. Sosyal medyada yaratılan algı, yanlış yönlendirmeler, hakaretler, içeriği hatalarla dolu olan yapıştırmaları hiçbir zaman dikkate almadım. Çıkıp da bir kelime söylemedim. Bizler topluma mal olmuş insanlarız. Bizler Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayan insanlarız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın hepsi değerlidir ve Türk futboluna hizmet vermek için gelmiştir. Biz orada kolaya kaçıp, Beşiktaş ve Galatasaray camiasını karşı karşıya getirebilirdik. Ama biz yapmadık, bekledik. Ne zamana kadar bekledik, siz Beşiktaş Asbaşkanını savcılığı şüpheli olarak verdiğiniz ana kadar. Bizler bu saatten sonra, Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri dönmüştür. Beşiktaş'ın olduğu her yerde Beşiktaş'ın itibarı söz konusudur. Beşiktaş itibarlı takımdır. Derbi öncesi, siz benim TFF ve MHK ile yapmış olduğum, tamamen VAR ile ilgili yapmış olduğum açıklamama, siz TFF ve MHK gömleği giyerek beni savcılığa verip, iki gün önce de TFF istifa diyemezsiniz. TFF istifa dediğiniz zaman da derler ki 'hayırdır.' Biz de diyoruz ki 'Hayırdır.' Beşiktaş 3 Mart'ta Galatasaray ile mücadele edecek. Şerefiyle oynayacak, hakkıyla kazanacaktır. Galatasaray bunu hak ediyorsa Galatasaray alacaktır" ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde TFF'nin algılara kapılmaması gerektiğini belirten Göçmez, "Futbol sadece futbol değildir. Futbol mesajdır, sosyal bir olgudur. Beşiktaş ile bu kadar uğraşılmaması gerekir. Beşiktaş büyük camiadır. Biz 80 kişiysek, 79 kişi dönmeyiz. Arkamızda kimseyi bırakmayız. Bizim bundan sonraki duruşumuz ve yaklaşımımız bu şekilde olacaktır. Federasyona şunu söylemek isterim. 1 hafta önce TFF'yi eleştirdiğim için benim yanımda duran insanlar, dün TFF'yi istifaya davet etti. TFF'ye önerimiz şiddetle şudur. Önümüzde kupa maçımız var sonrasında 3 Mart'ta Galatasaray maçımız var. Sakın ola ki bu algılara kapılmasınlar. Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Beşiktaş yönetimi bunu çok ciddi şekilde takip edecektir. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Bu şekilde bir takımın algısıyla sistem yönetilirse ne Adana Demirspor ne Fatih Karagümrük ne Bandırmaspor ne de Samsunspor başkan bulur. Hep beraber birlik haline gelmemiz lazım. İki camiayı karşı karşıya getirmeyelim. Yöneticiler gider, camialar kalır. Galatasaray yönetimini ya da bu konuya sebebiyet veren arkadaşları uyarmak isteriz. Birleştirici, sakin olmamız lazım. 3 Mart'ta güzel bir maç olacaktır. Ancak altını çizerek federasyonu uyarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Şikayet dilekçesinde Onursal Başkan yazıldığını ancak Galatasaray - Bandırmaspor maçının oynandığı tarihte başkanlık görevini üstlendiğini söyleyen Göçmez, şöyle konuştu:

"Eğer dilekçe veriyorsanız, hakkımızda dilekçe veriyorsanız büyük camiaların, büyük hukuk sistemleriyle çalışması lazım. Ben o gün Bandırmaspor Başkanı'ydım. Onursal başkan değildim. O maçın kupa maçı olduğunu, Süper Lig ile alakalı olmadığını da bilmek lazım. Acemice bir şikayet dosyası olmuş. Üzüldüğümüz, devleti meşgul ettik. Onların daha önemli işleri var."

Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi'nin durumu yakından takip edeceklerini söyleyen Onur Göçme, "Bizler bunlarla uğraşırken, asıl odaklanmamız gereken konuları unutuyoruz. Bu algı yönetimiyle Icardi'nin yapmış olduğu hareketi; montaj, sosyal medyada şöyle böyle diyerek üstünü örtemeyiz. Federasyonun yapmış olduğu tedbirsiz sevk, bizleri ciddi şekilde düşündürmüştür. Sonucu takip edeceğiz. Beşiktaş tarihinde bu hareketlere ne ceza kestiğini göstermiştir. Beşiktaş bu yüzden büyük camiadır. Futbolcular da gider, yöneticiler de gider ama camialar hep kalır" dedi.

Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Göçmez, siyah-beyazlı taraftarları çok iyi temsil etmek için her zaman Beşiktaş'ın dik duruşunu sergileyeceklerini dile getirdi.

Kendisini Galatasaray Kulübü'nün şikayet ettiğini belirten Göçmez, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şikayette bulunan Galatasaray yönetimi, Galatasaray Kulübü. Sadece biz konuşuruz, siz konuşamazsınız. Siz konuşursanız böyle yaparız, mesajı alıyorum. Ama Beşiktaş fabrika ayarlarına geri döndü, Beşiktaş burada."

"Asbaşkanımız Sayın Onur Göçmez'e Galatasaray SK tarafından mesnetsiz, anlam saptırmaya yönelik, hem kulübümüze hem Asbaşkanımıza zarar verme niyeti açık olan, acemice kurgulanarak açılan suç duyurusuyla ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Türk Futbolunu kendi çıkarları neyse o doğrultuda yönetmeye, yönlendirmeye, yarattığı algılarla mağduriyetler inşa etmeye alışkın Galatasaray SK Yönetimi, yıllardır değişmeyen yöntemlerine bir yenisini ekleyip, Beşiktaş JK Asbaşkanını şüpheli olarak savcılığa şikayet etmiştir.

Sayın Onur Göçmez TFF, MHK ve VAR sistemine yönelik eleştiriler yapmış, konuşmasının sonunda Galatasaray SK'ya başarılar dileyerek açıklamasını bitirmiştir. Sayın Onur Göçmez'in konumu gereği ceza hususuna karar verecek merci TFF iken, Beşiktaş JK Asbaşkanı sıfatıyla şüpheli olarak savcılığa şikayet edilmesi tam bir iş bilmezlik, acemilik ve kötü niyettir.

Yüce Türk yargısını gereksiz yere meşgul etmektir. Kendi çıkarları doğrultusunda sürekli yön değiştirme, yapay kamuoyu oluşturma huylarını asla bırakmayanlar daha dün iştah ve coşkuyla savundukları Futbol Federasyonu Başkanını bugün lig yarışının kızıştığı bir noktada, hafta sonu oynanacak derbi maçı öncesinde sırf algı yaratma, baskı kurma maksatlı istifaya davet etmekte bile beis görmemiştir.

Beşiktaş JK'nın haksızlıklara karşı tavrı baştan bu yana aynıdır. Çıkarlarına göre eğilip bükülmemiştir. Haksızlıklara karşı duruşu, kullandığı dil ve yöntemler büyüklüğüne gölge düşürmeyecek netliktedir.

Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş JK olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken son bir haftadır yaşanan gayrı ahlaki bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp, bu baskı sonucu istediklerini almışlar, bir taraftan iyi niyet taşımayan bir sebeple Asbaşkanımızı VAR sisteminin kullanımı ile ilgili eleştirileri nedeniyle TFF ve MHK gömleği giyerek savcılığa şikayet etmeleri tutarsızlıklarının açık ve net tanımıdır.

Kazanmak için her şeyi mübah gören bu davranış bizleri şaşırtmamıştır.

Bilinmelidir ki meydan boş değildir. Meydanı boş sanan bu zihniyet Beşiktaş JK'yı ve haklarını sonuna kadar savunacağımızı asla unutmasın. Beşiktaş JK olarak sahada kazanıp sahada kaybedeceğiz. Saha dışındaki her türlü müdahaleye tepkimiz sert olacaktır.

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!"