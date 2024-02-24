Gözler Aboubakar’da

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Vincent Aboubakar'ı hırs bastı. Aralık ayında oynanan F.Bahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan ve ardından Afrika Kupası'na giden Kamerunlu golcü, tam 72 gün aradan sonra Konyaspor maçında 9 dakika şans bulmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, sakatlığı uzun süren Aboubakar'ı oyuna girerken ıslıklayarak protesto etmiş, yıldız forvet de bu olayın ardından büyük üzüntü yaşamıştı

SON GOLÜNÜ 8 EKİM'DE ATTI

Aboubakar şimdi yeniden taraftarıyla barışmak için uğraşıyor. Yarınki İstanbulspor maçında forma bekleyen Kamerunlu oyuncunun asıl hedefi ise bir sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisine kadar tam hazır duruma gelebilmek. Aboubakar, bu maçta da şans bulması durumunda atacağı gol ya da gollerle taraftarlara kendini affettirmek istiyor. Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti.