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Knoche’ye kanca

Kartal, Bjelica’nın çalıştırdığı Union Berlin’de oynayan 31 yaşındaki stoper Robin Knoche’yi yakın takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Knoche’ye kanca

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. 2024-25 sezonunun hamlelerine başlayan siyah-beyazlılarda öncelikli bölgelerin başında stoper mevkii geliyor. Kara Kartal'ın gündemindeki isimlerden biri de Robin Knoche. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'de forma giyen Knoche, Hırvat teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Alman stoperle şimdiden temaslara başladığı ifade edilirken, Robin Knoche'nin Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

507 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan deneyimli savunmacı Robin Knoche, uzun soluklu Wolfsburg macerasının ardından 2020-21 sezonu başında Union Berlin'in yolunu tutmuştu. Kariyerinde 507 maça çıkan Alman panzeri, bu periyotta 31 gol atarken, 15 de asist yapmayı başardı.

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