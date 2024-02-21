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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı! Masuaku'dan kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:24 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:25
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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı! Masuaku'dan kötü haber

Bayern Münih, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollarını sezon sonunda ayırma kararı aldı. Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi ve açık bir tartışmanın ardından, yaz aylarında karşılıklı anlaşmayla iş ilişkimizi sonlandırma kararına vardık. Hedefimiz, 2024 yılı (2024/2025) için yeni bir teknik direktörle futbolda yeni bir yön izlemek. O zamana kadar kulüpteki her bireyin Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da mümkün olan maksimumu elde etmesi için çağrıda bulunuyorum. Bu konuda takımı da açıkça sorumlu tutuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, taraftarlarımızın arkamızda olduğu Allianz Arena'da çeyrek finale çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TUCHEL: ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

Sezon sonunda kadar ellerinden geleni yapacaklarını belirten Thomas Tuchel, "Çalışma ilişkimizi bu sezon sonunda sonlandıracağımız konusunda anlaştık. O zamana kadar elbette teknik heyetimle birlikte maksimum başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Thomas Tuchel, Mart 2023 yılında Julian Nagelsmann'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Alman teknik adam, geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaşırken; bu sezon 22 haftası geride kalan Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor.

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