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Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 08:51
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Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – İKİ FARKLI BEŞİKTAŞ

Zemin fıstık gibi, hava tam bir maç havası, seyircimiz güzel ama bir sorun var. İlk yarı boyunca topla oynama yüzdemiz çok düşük. Top hep Konyasporlu oyuncuların ayağında kaldı. Basit ve tek top oynayarak ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini ellerinde tuttular. Net bir gol pozisyonu olmadı. Beşiktaş birkaç cılız atak dışında tehlikeli bir pozisyon görmedik. İkinci yarıya sanki bambaşka bir Beşiktaş çıktı sahaya. Tamamen hüviyet değiştirdi. Daha ikinci yarının başında başlayan baskı da hemen meyvesini verdi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Rashica'nın arka direğe yaptığı ortasına Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih kafasının ucuyla dokundu ve golü buldu. Bu dakikadan sonra da rakibi baskı altında tutmaya devam etti Beşiktaş.


Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Yine sağ taraftan Rashica ile bulduğu pozisyonda Muçi'nin şutunu Konyaspor kalecisi elinden kaçırınca Cenk tamamladı ve skoru belirledi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda ortaya koyduğu futboldan memnunum. Her zaman rakibini baskı altında tutup hücum odaklı oynaması gerekiyor. Bir kaç konuya daha değinmek istiyorum. Yeni transferlerimiz Al-Musrati tecrübeli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Bir gol pozisyonu da buldu fakat olmadı. İlerleyen maçlarda çok daha iyi olacağına takımla uyumunun çok daha üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Rashica tartışmasız sahanın en iyisiydi. Oyundan çıkmasını pek anlam veremedim. Ayrıca bu hakemlerin Beşiktaş'ın oyuncularına bu kadar kolay kart göstermeleri ve faul çalmalarını anlamıyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Beş oyuncu Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar tarafından kadro dışı bırakıldıkları zaman, "Bu karar en sonunda pişmanlık yaratır" demiştim. Manzara ortada, Ghezzal'dan sonra dün Aboubakar da forma giydi son bölümde. Demek ki neymiş; burası Beşiktaşmış, burada aklına her eseni yaparsan sonra geri vites yapmak zorunda kalabilirsin... Nokta! Konyaspor enerjisi çok düşük bir takım. Sahaya hiçbir şey yapmamak için çıkmış gibi bir halleri var. Bu sezon genel görüntüleri böyle. Hedefsiz kale oynar gibiler. Onların bu halleri doğal olarak rakibin de enerjisini düşürüyor. İlk yarıda resmen uyuduk. Yan paslar, pas hataları, saçma fauller bitmek bilmedi.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Beşiktaş biraz toparlandı. Topa daha çok sahip olan, Kartal sağdan Rashica, soldan Cenk'le bindirdi. Onur da geri pas vermekten yorulmuş olacak ki bu yarıda biraz ileriye oynamaya çalıştı. Çok şükür! Rashica'nın sağdan yaptığı ortada genç Semih uçarak kafayı vurdu ve maçın kilidini açtı. Yere sağlam basan, golü iyi koklayan bu genç adam Beşiktaş tarihine geçmeye kararlı. Bu sezon atılan gollerin yüzde sekseninde payı var ki, neredeyse maçların yarısında oynamadı. Helal olsun. Çok daha iyi olacak inşallah. El Musrati orta sahada özgürlük abidesi gibi heybetli duruyor. İkili mücadelelerde sağlam, ayağı gerçekten çok iyi, isabetsiz pası yok denecek kadar azdı. Arkadaşlarının yardımına ilk giden o, oyunu rahatlatıyor, ters toplar atıyor. Atiba'dan sonra böyle bir cengavere çok ihtiyaç vardı. Hoş geldin El Musrati.

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – SEMİH BÜYÜK KAZANÇ

Koca bir ilk yarı iki takım da habire pas yapıyorlar. Herhalde isinin toplam pas sayısı 500 var. Ses var görüntü yok! İlk 45 dakikada pozisyon var mı? Yok... Orta sahada ha babam top çevir. Haliyle de ikili mücadele olmayınca da faul adedi yok denecek kadar az. İkinci yarı Beşiktaş biraz daha etkili başladı. Nitekim golü de buldu. Sonra da ikinciyi. İkinci devredeki siyahbeyazlılar, seyirciye biraz zevk verdi. Yeni alınan futbolcuların oyuna ve takıma alışmaları zaman ister. Dün gece Beşiktaş'ın bir iyi tarafı vardı çok şut denemesi yaptılar. Şut atarsan golü bulursun, yoksa bulamazsın. Cenk çok çalıştı ama etkili değildi. Bir fırsat yakaladı, kaleci hatasından onu da gol yaptı. Yeni transfer Muci etkili olacak gibi görünüyor. Direkt kaleye oynuyor. Topu ayağından fazla açmadan, kalçadan tehlikeli şutlar atıyor. Artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın oyun şeklinin belli olması gerekiyor. İlk yarı ne hücum yapabildiler, ne defans...

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi

Pres yapmaya kalktılar onda da başarılı olamadılar. Ama dediğimiz gibi ikinci 45 dakikada biraz toparladılar. Konyaspor'un işi zor. Ha bire top yapıyorlar, sonuç yok. Aboubakar oyuna girerken ıslıklandı. Ben Beşiktaş taraftarının yerinde olsam bu konuda fazla ısrar etmem. İkinci kez alınması yanlıştı ama madem alındı, malı murdar etmeyeceksin. Parlatıp satacaksın. Biraz tepki tamam ama devamı yanlış olur. Semih Beşiktaş ve Türk futbolu için büyük kazanç. Hem kuvvetli hem de teknik yönleri kötü değil. Bu fiziğe göre de hareketli. Vücut dilenden de efendi bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Umarım bozulmaz, ya da bozmayız! Hakemlik bir maç olmadı. Artık hakemliğin son zamanlarında olan bir ismin oyunun içinde olmaması, futbolculara ve topa müdahale etmemesi lazım.

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