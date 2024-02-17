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Hadziahmetovic’in lisansı çıkarılmadı
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in lisansı çıkarılmadı. TFF, ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, 16 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve sözleşmesi dondurulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna listede yer vermedi. Amir Hadziahmetovic, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi.
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