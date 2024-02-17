Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Çift kale taktik maçı ile devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.