TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullandı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Libyalı yıldız Al Musrati ile ilgili çok konuşulacak hamle geldi. Konuyla ilgili kulüp açıklamada bulundu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.

Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK